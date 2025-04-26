İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var

Liderler Papa'nın cenazesini fırsat bildi! Ayaküstü Ukrayna zirvesi
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi

Fethiye'de Traktör Römorkunda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Traktör Römorkunda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, traktör römorkuna çıkmaya çalışan bir kişi dengesini kaybederek düştü. Römorkun tekeri altında kalarak ağır yaralanan Mustafa Gündüz hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, seyir halindeki traktöre bağlı üzerinde teknenin taşındığı römorka çıkmaya çalışan Mustafa Gündüz (37), dengesini kaybedip düştü. Bu sırada römorkun tekerinin altında kalan Gündüz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 48 GZ 480 plakalı traktörün römorkunda taşınan teknenin üzerine çıkmak isteyen Mustafa Gündüz, dengesini kaybedip düştü. Bu sırada üzerinde tonlarca ağırlığındaki teknenin taşındığı römorkun tekerleri Gündüz'ün üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Gündüz, Fethiye Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Gündüz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Gündüz'ün hareket halindeki romörke çıkmaya çalışırken, düşüp römorkun tekerinin üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.