Fethiye'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.
Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'ndeki trafoda, küçük çaplı patlamalar sonrası yangın çıktı.
Trafodan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının ardından bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel