Fethiye'de Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi, 9 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Seydikemer-Fethiye kara yolu Esenköy Mahallesi'nde, kavşaktan dönerken iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Arda Dirmilli (17), tedavi altına alındığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Dirmilli'nin ölümü ailesi ve yakınlarına büyük üzüntü yaşattı.

12 Ağustos'ta meydana gelen kazada, M.T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil ile Osman Köse idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil çarpışmış, kazada ağır yaralanan Osman Köse 1 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Arda Dirmilli ise tedaviye alınmıştı.