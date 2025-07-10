Fethiye'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Adnan Durukan hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

M.T. idaresindeki 48 ARG 079 plakalı otomobil, Osman Kaya Bulvarı'nda, Adnan Durukan yönetimindeki 48 H 3142 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Durukan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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