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Fethiye'de Trafik Kazası: Bisikletli İlker Muallim Hastanede Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Trafik Kazası: Bisikletli İlker Muallim Hastanede Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 17 Nisan'da gerçekleşen bir trafik kazasında ağır yaralanan bisikletli İlker Muallim, 15 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

17 Nisan'daki trafik kazasında ağır yaralanan İlker Muallim (42), Antalya'daki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay

Fethiye-Muğla kara yolunda Ali T. idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, 17 Nisan'da Göcek mevkisinde aynı yönde giden bisikletlilere çarpmış, yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Alkan'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verilmiş, otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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