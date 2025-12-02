Haberler

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Dereye düşen otomobil kurtarıcı yardımıyla çıkarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Servet K. idaresindeki 48 FT 825 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Mut Deresi Caddesi'nde Oğuz M. yönetimindeki 48 VM 844 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Servet K'nin kullandığı otomobil dereye düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile biri çocuk 3 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dereye düşen otomobil ise kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
