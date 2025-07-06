Fethiye'de Trafik Kazası: 11 Yaralı

Fethiye'de Trafik Kazası: 11 Yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile yabancı uyruklu ve çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralanırken, bazı yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Turgut A. idaresindeki 48 TZ 024 plakalı minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Çatalarık Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında Meryem İ. yönetimindeki 48 PN 770 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs kavşaktaki yönlendirme tabelasının direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile aralarında yabancı uyruklu ve çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekibince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda, trafik alternatif güzergahlardan sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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