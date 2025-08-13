Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışan iki otomobilin sürücülerinden biri hastanede tedavi sırasında hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Bulvarı Akdeniz Off Road Kavşağı'ndaki kazada yaralanan sürücülerden Osman K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Osman K. idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Akdeniz Off Road Kavşağı'nda dün, Mehmet T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile Arda D. ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel