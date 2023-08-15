Fethiye'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aynı yerde yaklaşık bir saat arayla yaşanan iki kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.