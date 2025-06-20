Fethiye'de TIR ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen elektrikli bisiklet TIR ile çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Şengül Yüce hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, TIR ile elektrikli bisikletin çarpıştığı trafik kazasında, elektrikli bisiklet sürücüsü Şengül Yüce (45) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Fethiye Çevreyolu üzerindeki Esenköy kavşağında meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen plakasız elektrikli bisiklet ile 07 DHY 11 plakalı TIR çarpıştı. Elektrikli bisikletin sürücüsü Şengül Yüce, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yüce'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yüce'nin cansız bedeni, kaza yerindeki işlemlerinden sonra Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Gülgün AKYOKUŞ/ MUĞLA (Fethiye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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