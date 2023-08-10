Fethiye'de Ticari Taksiler Denetlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine Fethiye Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ticari taksileri denetledi. Polisler müşteri kılığında taksiye binerek eksikleri tespit etti. Denetimler sonucunda cezai işlem uygulanan taksilerin sayısı 9 oldu.

Fethiye'de ticari taksiler polisler tarafından denetlendi

Müşteri kılığında taksiye binerek eksikleri tespit ettiler

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan yoğun şikayetler sonucunda harekete geçen Fethiye Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri oluşturduğu sivil ve resmi ekipler tarafından ticari taksileri denetledi.

Fethiye'de ticari taksilerden gelen yoğun şikayetler üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şehrin değişik bölgelerinde sivil ve resmi trafik ekipleri Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren ticari taksileri ve şoförlerini denetledi. Müşteri olarak ticari taksilere binen polis ekipleri taksimetre çalıştırmayan 4 taksi ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Başka nedenlerle eksikliği tespit edilen toplam 9 ticari taksi ve sürücüsüne toplam 11 bin 720 TL cezai işlem uygulandı.

Fethiye Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Gökhan Kam, "İlçe Emniyet Müdürümüz Kayhan Dadaşoğlu'nın talimatı ile Fethiye'de faaliyet gösteren ticari taksi temsilcileri ile kapsamlı bir toplantı yaptık. Şikayetlerin devam etmesi üzerine ayrıntılı denetimlere başladık. Trafik amirliği tarafından sivil ekipler kurarak, denetlemelerimizi gerçekleştirdik. Denetimler devam edecek" ifadelerini kullandı.