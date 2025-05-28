Fethiye'de Telefon Tamiri Sırasında Batarya Patladı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir cep telefonu dükkanında tamir sırasında batarya patlayıp alev aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir telefon tamircisinde meydana geldi. Bir müşteri tarafından getirilen telefonun bataryasının şiştiği belirlendi. Teknik personel bataryayı çıkarmak için işlem yaparken cihaz, patlayıp alev aldı. Teknisyen son anda kendini geri çekerek yanmaktan kurtuldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, iş yerinde küçük çapta hasar oluştu.