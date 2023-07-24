Fethiye'de tekneden düşen kişi Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek açıklarındaki tekneden denize düşen kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan kişinin sağlık durumu iyi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tekneden düşerek yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Göcek açıklarındaki Göbün Koyu'a demirleyen tekneden denize düşen Özlem Dinç Doğu, kafasından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları Doğu'yu sağlık ekiplerine teslim etti.
Doğu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel