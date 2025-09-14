Fethiye'de Teknede Yaralanan Çocuk Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknede yaralanan bir çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen tıbbi tahliye ile hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir çocuğun yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel