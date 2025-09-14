Haberler

Fethiye'de Teknede Yaralanan Çocuk Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknede yaralanan bir çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen tıbbi tahliye ile hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknede yaralanan çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir çocuğun yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Galatasaray maçı sonrası elindeki poşet rakip taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia

Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.