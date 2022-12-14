Fethiye'de tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı Güncel Haberler Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu. Kesikkapı Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Evde bulunan kişi ile köpeği ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA / Güncel Kesikkapı Mahallesi Fethiye Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fethiye'de tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.