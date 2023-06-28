Fethiye'de sürüklenen tekne kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen içinde 9 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Fethiye Belediye İskelesine güvenli şekilde yanaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen içinde 9 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Pınaraltı Koyu açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 9 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi.
Tekne, Fethiye Belediye İskelesine güvenli şekilde yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel