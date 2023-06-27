Fethiye'de sürüklenen tekne kurtarıldı
Güncel Haberler
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, körfezde sürüklenen içinde 6 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, ilçedeki marinaya yanaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, körfezde sürüklenen içinde 6 kişinin bulunduğu tekne, kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Körfezi Karagözler mevkisinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 6 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi.
Tekne, ilçedeki marinaya yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel