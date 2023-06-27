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Fethiye'de sürüklenen tekne kurtarıldı

Fethiye'de sürüklenen tekne kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, körfezde sürüklenen içinde 6 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, ilçedeki marinaya yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, körfezde sürüklenen içinde 6 kişinin bulunduğu tekne, kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Körfezi Karagözler mevkisinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 6 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi.

Tekne, ilçedeki marinaya yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Fethiye Muğla Güncel Haberler

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