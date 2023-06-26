Fethiye'de sürüklenen tekne kıyıya getirildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi. Gemiler Koyu önlerinde 14 metre uzunluğundaki bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine KEGM'nin 'KIYEM-5' isimli hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi. Dümenindeki arıza nedeniyle sürüklendiği belirtilen tekne özel marinaya emniyetle yanaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Gemiler Koyu önlerinde 14 metre uzunluğundaki bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine KEGM'nin "KIYEM-5" isimli hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi.
Dümenindeki arıza nedeniyle sürüklendiği belirtilen tekne özel marinaya emniyetle yanaştırıldı.