Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı - Haberler

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Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki Şövalye Adası'nda bulunan imara aykırı bina, tekneyle bölgeye giden belediye ekiplerince yıkılmaya başlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki Şövalye Adası'nda bulunan imara aykırı bina, tekneyle bölgeye giden belediye ekiplerince yıkılmaya başlandı.

Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün incelemesinde, ilçeye bağlı adalar içinde yerleşimin bulunduğu tek yer olan Şövalye'de, bir binanın kaçak yapıldığı tespit edildi. Gerekli yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerine geçildi.

Tekneyle sabah saatlerinde adaya ulaşan belediye ekipleri, binanın yıkımına başladı.

Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Balyoz ve hiltiyle yapılan yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye Belediyesi Şövalye Adası Fethiye Muğla Güncel Haberler

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