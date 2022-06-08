Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki Şövalye Adası'nda bulunan imara aykırı bina, tekneyle bölgeye giden belediye ekiplerince yıkılmaya başlandı. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki Şövalye Adası'nda bulunan imara aykırı bina, tekneyle bölgeye giden belediye ekiplerince yıkılmaya başlandı. Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün incelemesinde, ilçeye bağlı adalar içinde yerleşimin bulunduğu tek yer olan Şövalye'de, bir binanın kaçak yapıldığı tespit edildi. Gerekli yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerine geçildi. Tekneyle sabah saatlerinde adaya ulaşan belediye ekipleri, binanın yıkımına başladı. Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Balyoz ve hiltiyle yapılan yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Fethiye Belediyesi Şövalye Adası Fethiye Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fethiye'de Şövalye Adası'ndaki kaçak binanın yıkımına başlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.