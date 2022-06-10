Fethiye'de sokaklarda çocuk işçiliğini önlemeye yönelik denetim yapıldı - Haberler

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Fethiye'de sokaklarda çocuk işçiliğini önlemeye yönelik denetim yapıldı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye'de sokaklarda çocuk işçiliğini önlemeye yönelik denetim yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokakta risk altındaki çocuk ve ailelerine uygun sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi amacıyla denetim yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokakta risk altındaki çocuk ve ailelerine uygun sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi amacıyla denetim yapıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik farkındalık çalışmaları ve yerinde uygulamalar başlattı. Bu kapsamda Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli meslek elemanları, emniyet, jandarma ve belediye görevlilerinden oluşan "Mobil Ekip" tarafından sokaklarda denetim yapıldı.

Özellikle turizm bölgelerinde gerçekleşen denetimlerde, sokakta risk altında olduğu tespit edilen çocuk ve ailelerin bilinçlendirilmesi ve ailelerin uygun sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi amaçlandığı bildirildi.

Denetimlerle, çocukların karşı karşıya kaldıkları önlenebilir risklerden korunması ve risk faktörlerinin önceden tespit edilmesine yönelik hizmetlerin başlatılmasının amaçlandığı kaydedildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Jandarma Fethiye Muğla Güncel Haberler

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