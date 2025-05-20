Fethiye'de Silahlı Cinayet: 3 Şüpheli Tutuklandı

Fethiye'de Silahlı Cinayet: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi evinde silahla öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Cinayet, çevredeki güvenlik kameraları aracılığıyla çözüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin evinde silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa'da yakalanan Sefer K, Rabia G, Murat K. ile Yağmur A. ilçeye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Sefer K, Rabia G, Murat K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Yağmur A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İbrahim Solak'ın (23) Esenköy Mahallesi'ndeki evinde dün hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilmiş, başına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, Manisa'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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