Fethiye'de silah ve uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir grubun silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.