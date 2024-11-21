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Fethiye'de Şiddetli Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Fethiye'de Şiddetli Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış, birçok iş yeri ve evin bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar suyu tahliye etmek için itfaiye ekiplerinden yardım aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı.

İlçede yaklaşık bir saat etkili olan sağanak nedeniyle birçok iş yeri ile evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiye ekiplerinin yardımıyla suyu tahliye etti.

Şiddetli yağış sonucu yollarda oluşan su birikintisi de sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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