Fethiye'de Sıcak Hava ve Nem Sahilde Yoğunluk Yarattı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahilde yoğunluk oluşturdu.

Kentte gün içinde hava sıcaklığı 40 dereceye, nem ise yüzde 60'a kadar ulaştı.

Sıcak hava ile nemden bunalanlar, sahil bandındaki çimlerde yoğunluğa neden oldu.

Bazıları çimlere otururken, bazıları da yanlarında masa ve sandalyelerini getirerek sahilde vakit geçirdi.

Gün batımında oluşan kızıllık, güzel görüntü oluşturdu. Sahile daha erken saatlerde gelenler ise gün batımını seyretti.