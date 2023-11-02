Haberler ›› Güncel ›› Fethiye'de Sahil Güvenlik ekipleri deniz yüzeyindeki atıkları temizledi

Fethiye'de Sahil Güvenlik ekipleri deniz yüzeyindeki atıkları temizledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz yüzeyinde biriken atıklar, Sahil Güvenlik ekibince temizlendi. Fethiye Limanı'nda deniz yüzeyinde plastik şişe kirliliğini fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmayla su üzerindeki plastik şişe, poşet ve parçaları, plastik kova ve tenekeler toplandı.