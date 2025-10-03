Fethiye'de Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

FETHİYE'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Muğla'nın Fethiye ilçesinde de sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ile sokaklar suyla doldu. Trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. İş yerlerini ve evleri su basarken, bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu tahliye etti. Yağışın etkili olduğu Ölüdeniz ve Cumhuriyet mahallelerinde trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı. Meteoroloji, bölgede yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE(Muğla),