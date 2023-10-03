Fethiye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisinde yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Esnaf, yol kenarındaki iş yerine akan suyun girmemesi için mücadele etti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan turistler de su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Su giderinin bulunmaması nedeniyle sorun yaşadıklarını ileri süren esnaf, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.