Fethiye'de Restoran Tavanı Düştü: 5 Yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir restoranın tavanındaki malzeme düşerek, biri çocuk 5 yabancı uyruklu turistin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde restoranın tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu biri çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı.
Karagedik Mahallesi Çalış mevkisindeki bir restoranın tavanındaki malzeme masada oturanların üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan biri çocuk 5 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel