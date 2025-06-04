Fethiye'de Restoran Tavanı Düştü: 5 Yaralı

Fethiye'de Restoran Tavanı Düştü: 5 Yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir restoranın tavanındaki malzeme düşerek, biri çocuk 5 yabancı uyruklu turistin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde restoranın tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu biri çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı.

Karagedik Mahallesi Çalış mevkisindeki bir restoranın tavanındaki malzeme masada oturanların üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan biri çocuk 5 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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