Fethiye'de Özel Teknelerde Rahatsızlanan Vatandaşlar Tıbbi Tahliye Edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel teknelerde tatilini geçiren iki vatandaştan biri yaralandı, diğeri ise rahatsızlandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlar ile yapılan tıbbi tahliye sonucunda vatandaşlar 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.