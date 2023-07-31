Fethiye'de Özel Teknelerde Rahatsızlanan Vatandaşlar Tıbbi Tahliye Edildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel teknelerde tatilini geçiren iki vatandaştan biri yaralandı, diğeri ise rahatsızlandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlar ile yapılan tıbbi tahliye sonucunda vatandaşlar 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel teknelerde rahatsızlanan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlar ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesi açıklarında özel teknelerde tatilini geçiren iki vatandaştan birisi yaralandı, diğeri ise rahatsızlandı. Yapılan yardım çağrısına üzerin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel