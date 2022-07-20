Fethiye'de otomobiller çarpıştı 4 kişi yaralandı - Haberler

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Fethiye'de otomobiller çarpıştı 4 kişi yaralandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye'de otomobiller çarpıştı 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muharrem Karahan idaresindeki 48 F 8784 plakalı otomobil, Fethiye Muğla kara yolu Göcek mevkisindeki kavşakta, Yeşil Onfidan yönetimindeki 34 BKE 156 otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Burak Sandıklı ve Celal Gergin yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye Göcek Muğla Güncel Haberler

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