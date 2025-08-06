Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Yabancı Kadın Ağır Yaralandı

Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Yabancı Kadın Ağır Yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan İngiliz Lisa Jane Di Palma, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kadın ağır yaralandı.

Ö.K. yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İngiliz Lisa Jane Di Palma'ya (61) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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