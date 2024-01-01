Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Motosikletli Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü Yasin İlban yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesine otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.
İ.M.U. idaresindeki 48 HZ 491 plakalı otomobil, Taşyaka Ölüdeniz Caddesi'nde kontrolden çıkıp ters şeride geçerek, yol kenarında motosikletinin üzerindeki Yasin İlban'a (29) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, İlban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.