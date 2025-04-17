Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir otomobilin bisikletlilere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 47 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletliden biri hayatını kaybetti.
Fethiye-Muğla kara yolunda Ali T. (70) idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, Göcek mevkisinde aynı istikamette giden bisikletlilere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Alkan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel