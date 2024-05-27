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Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, husumetlilerinden kaçtığı iddia edilen kişinin, otomobille çarptığı bisikletli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bisikletliye çarpan sürücü ve husumetlileri gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, husumetlilerinden kaçtığı iddia edilen kişinin, otomobille çarptığı bisikletli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçede 25 Mayıs'ta otomobiliyle husumetlilerinden kaçtığı öne sürülen E.K, Günlükbaşı Mahallesi'nde, Sermet Deringör'ün (76) kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Deringör, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü E.K. ile husumetlileri oldukları iddia edilen K.K. ve Z.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, hızla yola çıkan otomobilin bisikletliye çarpması, seyir halindeki aracın kapısına bir kişinin tutunması ve kazanın ardından başka bir kişinin otomobilden inmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye Muğla Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

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