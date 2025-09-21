Haberler

Fethiye'de Bisikletli Ağıra Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

M.O. idaresindeki 48 AUG 043 plakalı otomobil, Şehit Cengiz Topçu Caddesi'nde bisikletiyle seyreden Tuna D'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan bisikletin sürücüsü ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tuna D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
