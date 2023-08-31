Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin çarptığı 82 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.