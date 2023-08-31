Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin çarptığı 82 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 82 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Veli B, idaresindeki 34 BS 7649 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı'nda, Kazım Mukyen'in kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mukyen, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel