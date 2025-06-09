Fethiye'de Otomobilden Sarkarak Yolculuk Yapanlar, Can Güvenliğini Tehlikeye Attı

Fethiye'de Otomobilden Sarkarak Yolculuk Yapanlar, Can Güvenliğini Tehlikeye Attı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin penceresinden sarkarak yolculuk yapan grup, hem trafiği hem de kendi can güvenliklerini tehlikeye attı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi ve sosyal medyada büyük tepki topladı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin pencerelerinden sarkarak yolculuk yapan grup hem trafiği hem de kendi can güvenliklerini tehlikeye attı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda gece saatlerinde seyir halinde olan 45 YB 9488 plakalı otomobildekiler, aracın penceresinden sarkarak yolculuk yaptı. Araçtakilerin hem trafiği hem de kendi can güvenliklerini tehlikeye atarak yaptıkları yolculuk, başka bir araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yolcuların araçtan sarkarak tehlikeli hareketler yaptığı anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede tepki topladı. Polis, görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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