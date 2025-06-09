Fethiye'de Otomobilden Sarkarak Yolculuk Yapan Gruba Tepki

Fethiye'de Otomobilden Sarkarak Yolculuk Yapan Gruba Tepki
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir otomobilin penceresinden sarkarak tehlikeli bir yolculuk yapan grup, hem trafiği hem de kendi can güvenliklerini riske attı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, sosyal medyada büyük tepki topladı ve polis inceleme başlattı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin pencerelerinden sarkarak yolculuk yapan grup hem trafiği hem de kendi can güvenliklerini tehlikeye attı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda gece saatlerinde seyir halinde olan 45 YB 9488 plakalı otomobildekiler, aracın penceresinden sarkarak yolculuk yaptı. Araçtakilerin hem trafiği hem de kendi can güvenliklerini tehlikeye atarak yaptıkları yolculuk, başka bir araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yolcuların araçtan sarkarak tehlikeli hareketler yaptığı anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede tepki topladı. Polis, görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Haber - Kamera: Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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