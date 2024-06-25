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Fethiye'de Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nazmi A. idaresindeki 48 ABU 378 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Çamköy mevkisinde, Arif Gültekin'in kullandığı 48 PG 456 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosikletteki Diler Gültekin'in (49) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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