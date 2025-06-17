Fethiye'de Otomobil Motorunda Sıkışan Kedi Yavrusu Kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mürüvvet Kazaroğlu, aracında kedi sesi duyunca durumu hemen bildirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Karagedik Mahallesi'ndeki evinden otomobiliyle kent merkezine gelen Mürüvvet Kazaroğlu, aracından kedi sesi geldiğini fark etti.

Kediyi kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Kazaroğlu, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekip tarafından kriko yardımıyla kaldırılan otomobilin motor kısmındaki kedi yavrusu, bulunduğu alandan çıkarılarak kurtarıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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