Fethiye'de otomobil-minibüs çarpışması: 7 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Alp T. idaresindeki 34 CGE 769 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda, Tuğba C. yönetimindeki 06 EHT 614 plakalı minibüsle çarpıştı.
Minibüsün devrildiği kazada iki sürücü ve araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre alternatif yollardan sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.