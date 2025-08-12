Fethiye'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Osman K. idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Akdeniz Off Road Kavşağı'nda, Mehmet T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Arda D. sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Osman K. ile Arda D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede

Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.