Fethiye'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Osman K. idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Akdeniz Off Road Kavşağı'nda, Mehmet T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Arda D. sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Osman K. ile Arda D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
