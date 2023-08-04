Fethiye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Ferdi Yıldız'ın kullandığı otomobille, Şeyma Adıktil'in (27) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosikletteki yolcu konumundaki Ayşe Akçin (48) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken; sürücü Adıktil, yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 10.00'da Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Ferdi Yıldız idaresindeki 48 UU 058 plakalı otomobil, Şeyma Adıktil kullandığı 48 ALK 443 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Adıktil ile arkasındaki Ayşe Akçin, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Akçin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adıktil'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ferdi Yıldız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobille motoksiletin çarpıştığı ardından Adıktil ile arkasındaki Ayşe Akçin'in yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.