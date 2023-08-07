Fethiye'de otomobil hırsızı yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobil çaldığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Çalıntı otomobil ise sahibine teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobil çaldığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Ölüdeniz Mahallesi'nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin 4 oto hırsızlığından suç kaydı bulunan A.E.Ş. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan çalıntı olduğu belirlenen otomobil, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel