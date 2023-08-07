Fethiye'de otomobil hırsızı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobil çaldığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Çalıntı otomobil ise sahibine teslim edildi.