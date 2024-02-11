Fethiye'de otomobil evin balkonuna düştü, 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yoldan çıkarak bir evin balkonuna düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Otomobilin vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldığı belirtildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yoldan çıkarak bir evin balkonuna düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karaçulha Mahallesi Çalıca Tepesi mevkisinde, 48 M 3742 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin balkonuna düştü.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere götürüldü.
Otomobil ise vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.