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Fethiye'de otomobil evin balkonuna düştü, 2 kişi yaralandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yoldan çıkarak bir evin balkonuna düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Otomobilin vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldığı belirtildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yoldan çıkarak bir evin balkonuna düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Karaçulha Mahallesi Çalıca Tepesi mevkisinde, 48 M 3742 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin balkonuna düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere götürüldü.

Otomobil ise vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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