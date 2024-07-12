Fethiye'de Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Zeki Esgin idaresindeki 48 TN 506 plakalı otomobil, Fethiye- Muğla kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda, İbrahim Uysal'ın kullandığı 48 UB 676 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 2 kişi, sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Esgin, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.