Fethiye'de Otomobil Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı

Fethiye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metal bariyere çarptı. Bariyerin araca ok gibi saplandığı kazada araç hurdaya dönerken yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Fethiye'de Adnan Menderes Bulvarı, Çatalarık Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan 48 HL 261 plakalı araç, sürücüsünümn henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki bariyere çarptı. Bir anda bariyerin ok gibi saplandığı araç hurdaya dönerken kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA