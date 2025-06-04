Fethiye'de Otizm Parkında Etkinlikler Başladı

Fethiye'de Otizm Parkında Etkinlikler Başladı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otizmli bireyler için özel olarak planlanan Niyazi Mete Otizm Parkı'nda etkinlikler başladı. Park, otizmli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla çeşitli aktiviteler sunuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye tarafından yapılan otizm parkında, otizmli bireyler için özel olarak planlanan etkinlikler başladı.

Fethiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Niyazi Mete Otizm Parkı, ilçenin ilk ve tek otizm merkezi olma özelliğini taşıyor.

Toplumda farkındalık oluşturmak ve otizmli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen merkezde düzenlenen aktiviteler, otizmli bireyler ve aileleri tarafından ilgi görüyor. Parkta, bireylerin gelişimlerini destekleyecek sosyal, fiziksel ve bilişsel etkinliklere yer veriliyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, parkta uzman eğitmenler eşliğinde, günlük yaşam becerileri, toplumsal uyum çalışmaları, spor ve fiziksel aktiviteler, resim ve sanat atölyeleri gibi pek çok alanda otizmli bireylerin gelişiminin desteklendiğini söyledi.

Parktan faydalanmak isteyen ailelerin belediyenin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceklerini belirten Karaca, "Herkes için erişilebilir, eşit ve kapsayıcı bir Fethiye hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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