Fethiye'de Ormanda Yürüyüş Yapan İngiliz Turist Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yapan bir İngiliz turist, düşerek başından yaralandı ve yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştı ancak turistin hayatı kurtarılamadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaparken düşen İngiliz turist hayatını kaybetti.

Kayaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüş yapan 2 İngiliz turistten biri, düşerek başından yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ismi henüz öğrenilemeyen turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek

Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.