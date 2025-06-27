Fethiye'de Ormanda Yürüyüş Yapan İngiliz Turist Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yapan bir İngiliz turist, düşerek başından yaralandı ve yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştı ancak turistin hayatı kurtarılamadı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaparken düşen İngiliz turist hayatını kaybetti.
Kayaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüş yapan 2 İngiliz turistten biri, düşerek başından yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ismi henüz öğrenilemeyen turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.