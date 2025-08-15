Fethiye'de Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Katrancı Koyu mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Katrancı Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel